В Черновицкой области СБУ задержали военнослужащего-контрактника при попытке продать гранатомет

Служба безопасности Украины в Черновицкой области разоблачила офицера Вооруженных сил Украины на сбыте военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативниками спецслужб было установлено, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегальной продажи оружия и боеприпасов из района проведения ООС.

«Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области во время очередной попытки сбыта гранатомета «РПГ-7» и боеприпасов к нему. Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты продажи злоумышленником автомата «АКС-74», семнадцати гранат «РГД-5» с запалами и значительного количества патронов», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других возможно причастных к сбыту оружия людей.

Напомним, в Киеве СБУ задержали банду торговцев оружием, в которую входил действующий сотрудник полиции.