На Николаевщине парень заказал «iPhone» и при осмотре подменил на модель дешевле – его наказали 100 часами работ

В Вознесенске парня наказали 100 часами общественных работ за то, что он заказал в интернет-магазине «iPhone», а при осмотре на почте подменил на более дешевый телефон этой марки и нанес доставщику ущерб на несколько десятков тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Обвиняемый пришел вечером в отделение почты вечером 21 декабря забирать заказанный ранее «iPhone X». Он начал осматривать покупку и при этом заменил на внешне похожий, но более дешевый iPhone XS». Далее он вернул товар кассиру и оформил его возвращение. Таким образом он бесплатно завладел новым «iPhone» и нанес доставщику убыток на 24 тысячи гривен.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество») и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.

Напомним, как в Николаеве 15-летний уголовник стащил у девушки «iPhone» и продал его прохожему.