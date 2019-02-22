В Николаеве задержали сутенера, который сводил клиентов с мальчиками-подростками

В Николаеве 21 февраля задержали 30-летнего сутенера, который сводил своих клиентов с 16-летними мальчиками-подростками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержанный относится к нетрадиционной сексуальной ориентации. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков. За это он попал за решетку на 11 лет и досрочно освободился, проведя в тюрьме шесть лет. Он оказался на свободе полтора года назад и продолжил заниматься организацией детской проституции.

Сутенера задержали оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и бойцы роты полиции особого назначения. Подозреваемого задержали, когда он привез несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2 тысячи гривен, из которых 500 должен был отдать подростку. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 302 Уголовного кодекса Украины («Создание или содержание мест разврата и сводничество»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения подозреваемому. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

Напомним, что ранее полиция задержала в Николаеве отца троих детей за развращение 14-летней девочки.