«От НПУ требую четких действий в рамках закона»:Арсен Аваков заявил об атаках на полицию во время предвыборной гонки

Глава Министерстве внутренних дел Украины Арсе Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в недопущении нарушений во время предвыборной гонки полицию пытаются атаковать и дискредитировать.

Об этом он написал в Twitter.

«Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем», - написал министр.

Аваков добавил, что МВД будет честно исполнять свою работу не для политиков, а для Украины, и от Нацполиции он требует «четких действий в рамках закона».

Также он привел статистику, по правонарушениям, которые были зафиксированные во время избирательной компании, по состоянию на пятницу, 22 февраля.

Напомним, ранее Аваков заявил, что в день выборов Президента Украины на охрану правопорядка выйдет весь личный состав полиции.