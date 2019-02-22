Николаевские патрульные арестовали мужчину, который пытался залезть в дом, где находилась девушка

В Николаеве во вторник, 19 февраля, патрульные задержали мужчину, который пытался влезть в чужой дом.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 13:00 взволнованный мужчина сообщил в полицию, что в его дом по улице Зои Космодемьянской пытается проникнуты неизвестный мужчина. Сам он в это время находится на работе, а дома была его 17-летняя дочь.

Прибыв по адресу, несколько нарядов полиции увидели на территории частного дома мужчину, возле которого на земле лежали строительные рукавицы и стамеска. На некоторых окнах были заметны следы взлома.

Объяснить, что он здесь делает, мужчина не смог, поэтому патрульные задержали его и вызывали на место следственно-оперативную группу Корабельного отдела милиции. Как выяснилось, 47-летний мужчина неоднократно привлекался к криминальной ответственности за имущественные преступления.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина с нарисованными усами и бородой пытался ограбить магазин.