Николаевский пассажир пытался взять с собой в самолет газовый пистолет, но его остановили таможенники

В Николаевском аэропорту таможенники 22 февраля нашли у одного из пассажиров пистолет «Walter».

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской таможни ГФС.

Пассажир проходил таможенный контроль, чтобы вылететь на египетский курорт Шарм эль Шейх. Во время совместного осмотра таможенники и пограничники нашли в багаже мужчины пистолет. По данному факту таможенники составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины («Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»).

Директор Николаевского аэропорта Федор Барна написал на своей странице в Facebook, что пистолет был газовым, а пассажир направлялся на отдых вместе с семьей.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», пистолет у пассажира изъяли и отправили на экспертизу.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали морпеха, который украл два автомата Калашникова, чтобы продать их.