В Николаеве оправдали охранника, которого отдали под суд за переделанный служебнный пистолет

В Николаеве суд оправдал работника частного охранного предприятия, которого обвиняли в переделке служебного сигнального пистолета под стрельбу боевыми патронами.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

Обвиняемый рассказал, что несколько лет работает охранником и на каждую смену получает дубинку, баллончик со слезоточивым газом и шумовой пистолет. Он говорил, что никогда эти предметы домой не брал, оружие не разбирал и не стрелял с этого пистолета.

По его словам, в один из вечеров на предприятие приехали с обыском сотрудники и изъяли указанный пистолет. Позже экспертиза показал, что в его конструкцию внесли изменения – сняли втулку, которая перекрывает вылет пули из ствола, и запрессовали отверстие для выхода пороховых газов в стволе. Таким образом мужчина стал обвиняемым по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Директор охранного предприятия в качестве свидетеля пояснил, что пистолет используется более трех лет и за это время им пользовались несколько охранников, поэтому невозможно определить, что именно обвиняемый внес изменения в конструкцию оружия. По его словам, оружие осматривали только снаружи.

В итоге суд посчитал доказательства стороны обвинения недостаточными и отметил ряд нарушений сотрудников правоохранительных органов и отсутствие поиска других лиц, которые могли изменить конструкцию оружия. Исходя из этого, суд признал обвиняемого невиновным в совершении преступления по части 1 статьи 263 УК Украины.

Напомним, как в Николаеве суд оправдал мужчину, у которого нашли арсенал оружия и считали причастным к взрыву в центре волонтеров.