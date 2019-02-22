Экс-глава херсонского сервисного центра МВД попался на вымогательстве – военная прокуратура задержала его спустя месяц после увольнения

Военная прокуратура заявила, что задержала за вымогательство взятки начальника территориального сервисного центра МВД в Херсоне. Но Выяснилось, что задержанный является экс-главой сервисного центра, его уволили месяц назад.

«За регистрацию 90 транспортных средств через определенное частное предприятие, в течение сентября – ноября 2018 года, и дальнейшее беспрепятственное оформление автомобилей он требовал от соучредителя коммерческой структуры взятку в размере 20 тысяч гривен».

«15 января указанное должностное лицо уже получило часть суммы неправомерной выгоды – 10 тысяч гривен. А 22 февраля после получения второй части взятки в размере 10 тысяч гривен его задержали», - сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

На Facebook-странице «Сервисные центры МВД в Херсонской области» уточнили, что задержанный является бывшим главой херсонского сервисного центра МВД. Его уволили 15 января, и в настоящее время он не работает в сервисных центрах МВД в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала директора завода импульсных технологий по подозрению в вымогательстве взятки.