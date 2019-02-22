В Николаеве неудачливого грабителя из России приговорили к семи годам лишения свободы

В Николаеве 22 февраля Ленинский районный суд приговорил 23-летнего жителя Российской федерации к семи годам тюрьмы за разбой и ношение огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В январе 2018 года он, вооружившись пистолетом, зашел в ювелирный магазин «Топаз», где угрожал продавцу и пытался завладеть золотыми изделиями и деньгами. Однако до конца свой умысел не довел, поскольку его заметил ювелир (по другой версии – покупатель). Сообщалось, что грабитель испугался и сбежал.

Спустя полчаса обвиняемый ограбил пункт кредитования «Компаньон Финанс» на остановке «Площадь Победы». В этот раз он отобрал 3 тысячи гривен и скрылся. Вскоре его задержали, оказалось, что грабитель сбрил бороду, чтобы его не нашли. Грабитель рассказывал, что приехал в Николаев из РФ к своим родственникам и якобы пошел на ограбление, чтобы найти деньги на обратный билет.

В итоге его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.