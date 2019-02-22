В Одессе задержали замначальника отдела полиции, собиравшего по 100 долларов с машин контрабандистов

В Одессе 21 февраля СБУ задержала за систематическое получение взяток руководителя сектора уголовного розыска Раздельнянского райотдела полиции.

Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Одесской области и пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Заместитель начальника отдела – начальник криминальной полиции требовал деньги от местных жителей за беспрепятственную переправку через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла 100 долларов США за каждый автомобиль с нелегальным грузом», - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали после получения 500 долларов США за пересечение государственной границы пятью автомобилями. Ранее оперативники СБУ задокументировали факт получения полицейским неправомерной выгоды в размере 600 американских долларов. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились СБУ совместно с военной прокуратурой и теруправлением ГБР, расположенным в Николаеве.

В военной прокуратуре сообщили, что контрабандисты провозили через границу «спиртосодержащее вещество».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала директора завода импульсных технологий по подозрению в вымогательстве взятки.