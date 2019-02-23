Суд отправил под домашний арест с электронным браслетом девушку, которая наняла рэкетиров, чтобы отобрать у экс-мужа квартиру в Николаеве

В Николаеве суд отправил под домашний арест с ношением электронного средства контроля 23-летнюю девушку, которую подозревают в том, что она наняла нескольких мужчин, чтобы те силой заставили бывшего мужа переоформить на нее квартиру. Также одного из исполнителей, 31-летнего подозреваемого, уже взяли под стражу и отправили в СИЗО, а еще двум – продолжают избирать меру пресечения.

Соответствующее решение приняла следственная судья Светлана Гречаная, передает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 20 февраля несколько человек избили 29-летнего мужчину и силой привели к нотариусу для заключения сделки по переоформлению права на трехкомнатную квартиру. Именно в это время трех вымогателей и бывшую жену пострадавшего, которая заказала услуги вымогателей, задержали в Ингульском районе. Позже в СБУ сообщили, что злоумышленники также вымогали от пострадавшего 10 тысяч долларов США.

В суде отметили, что речь идет о вымогательстве части трехкомнатной квартиры, принадлежащей мужчине. Действия подозреваемых квалифицировали по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»).

Прокурор просил избрать подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Он отметил, что подозрение является обоснованным и подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. В обоснование рисков указал, возможность подозреваемой скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей и потерпевшего, совершить иное или продолжать совершать уголовное преступление, уничтожить вещи или документы, имеющие значение в расследовании данного уголовного производства.

Подозреваемая просила избрать более мягкую меру пресечения, поскольку у нее на иждивении есть малолетний ребенок, а сама она является инвалидом третьей группы.

«Свою виновность она не признавала и отмечала, что к ней по собственной инициативе обратились трое мужчин, с одним из которых она ранее была знакома и предложили помощь в получении доли указанной квартиры, заверив, что их действия вполне законны. Прокурор отметил, что предоставленные объяснения являются ложными и просил следственного судью огласить часть протоколов рассекреченных материалов негласных (следственных) розыскных действий, в частности телефонных разговоров подозреваемого с другими фигурантами производства и членами его семьи», – отметили в суде.

Подозреваемая сообщала о месте пребывания своего бывшего мужа, обсуждала детали, касающиеся вымогательства надлежащего потерпевшему имущества, обсуждала со своей матерью разговор с последним, во время которого тот просил прекратить указанную деятельность, на что получил отказ.

Исследовав материалы ходатайства, судья постановила избрать подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средстве контроля сроком на 60 суток.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ и полиции разоблачили организованную группировку, участники которой специализировались на вымогательстве денег у граждан. Однако задержан был только 22-летний местный житель. В этом случае они вымогали от бизнесмена 55 тысяч гривен.

Банда состояла как минимум из троих мужчин. Тот, который был задержан, пошел забирать деньги у бизнесмена. Двое его сообщников остались ждать в машине. Когда началась спецоперация по их задержанию, злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле несмотря на то, что бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» открыли по ним огонь. Позже задержали еще одного участника этой ОПГ.