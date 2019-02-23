Суд отправил под домашний арест с электронным браслетом девушку, которая наняла рэкетиров, чтобы отобрать у экс-мужа квартиру в Николаеве

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В Николаеве суд отправил под домашний арест с ношением электронного средства контроля 23-летнюю девушку, которую подозревают в том, что она наняла нескольких мужчин, чтобы те силой заставили бывшего мужа переоформить на нее квартиру. Также одного из исполнителей, 31-летнего подозреваемого, уже взяли под стражу и отправили в СИЗО, а еще двум – продолжают избирать меру пресечения.

Соответствующее решение приняла следственная судья Светлана Гречаная, передает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 20 февраля несколько человек избили 29-летнего мужчину и силой привели к нотариусу для заключения сделки по переоформлению права на трехкомнатную квартиру. Именно в это время трех вымогателей и бывшую жену пострадавшего, которая заказала услуги вымогателей, задержали в Ингульском районе. Позже в СБУ сообщили, что злоумышленники также вымогали от пострадавшего 10 тысяч долларов США.

В суде отметили, что речь идет о вымогательстве части трехкомнатной квартиры, принадлежащей мужчине. Действия подозреваемых квалифицировали по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»).

Прокурор просил избрать подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Он отметил, что подозрение является обоснованным и подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. В обоснование рисков указал, возможность подозреваемой скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей и потерпевшего, совершить иное или продолжать совершать уголовное преступление, уничтожить вещи или документы, имеющие значение в расследовании данного уголовного производства.

Подозреваемая просила избрать более мягкую меру пресечения, поскольку у нее на иждивении есть малолетний ребенок, а сама она является инвалидом третьей группы.

«Свою виновность она не признавала и отмечала, что к ней по собственной инициативе обратились трое мужчин, с одним из которых она ранее была знакома и предложили помощь в получении доли указанной квартиры, заверив, что их действия вполне законны. Прокурор отметил, что предоставленные объяснения являются ложными и просил следственного судью огласить часть протоколов рассекреченных материалов негласных (следственных) розыскных действий, в частности телефонных разговоров подозреваемого с другими фигурантами производства и членами его семьи», – отметили в суде.

Подозреваемая сообщала о месте пребывания своего бывшего мужа, обсуждала детали, касающиеся вымогательства надлежащего потерпевшему имущества, обсуждала со своей матерью разговор с последним, во время которого тот просил прекратить указанную деятельность, на что получил отказ.

Исследовав материалы ходатайства, судья постановила избрать подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средстве контроля сроком на 60 суток.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ и полиции разоблачили организованную группировку, участники которой специализировались на вымогательстве денег у граждан. Однако задержан был только 22-летний местный житель. В этом случае они вымогали от бизнесмена 55 тысяч гривен.

Банда состояла как минимум из троих мужчин. Тот, который был задержан, пошел забирать деньги у бизнесмена. Двое его сообщников остались ждать в машине. Когда началась спецоперация по их задержанию, злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле несмотря на то, что бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» открыли по ним огонь. Позже задержали еще одного участника этой ОПГ.

Тарас Леонтян

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