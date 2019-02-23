В Вознесенске полицейские изъяли у мужичины 1,5 килограмма каннабиса и револьвер

В Вознесенске 22 февраля полицейские при обыске домовладения 34-летнего мужчины нашли готовый к употреблению каннабис весом более 1,5 килограмма и оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам домовладельца, он запасся наркозельем для собственного употребления. А пистолет нашел на помойке и забрал домой для самозащиты. Также известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Пистолет полицейские изъяли для проведения экспертизы. С целью проведения исследования также изъято и наркотическое вещество.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное хранение оружия будет решаться после экспертизы.

Напомним, как в Вознесенском районе ранее судимый парень оборудовал парник для конопли, но к нему пришла полиция.