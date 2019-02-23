Советник главы МВД заявил, что большинство заявлений в полицию о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко

Зорян Шкиряк Зарегистрированные полицией уголовные производства относительно возможного подкупа избирателей в большинстве своем касаются штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает «Цензор.НЕТ».

«Те, кто пытается постоянно привязать министра внутренних дел к одному из кандидатов, осуществляя откровенную информационную провокацию, я надеюсь, сейчас меня услышат. Из тех уголовных производств, в частности, которые уже зарегистрированы и сегодня находятся у следователей Национальной полиции, большинство заявлений, скажем, относительно возможного, вероятного подкупа именно касаются сотрудников штаба Юлии Тимошенко», – сказал он.

По словам Шкиряка, с начала избирательной кампании в полицию поступило 1741 заявление о нарушении законодательства. На каждое из них правоохранители отреагировали, утверждает он.

«Начато 77 уголовных производств, из которых 39 связаны с подкупом, а это статья 160. Другие 38 – с другими правонарушениями по разным статьям: там и хулиганство, и нарушение агитации, и так далее», – перечислил советник главы МВД.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве.

Также ранее сообщалось, что в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции.