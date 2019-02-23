В Николаеве арестовали сутенера мальчиков-подростков, но могут выпустить за ₴154 тысячи – недавно он уже отсидел срок за похожие преступления

В пятницу, 22 февраля, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в сутенерстве 30-летнему местному жителю.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 21 февраля задержали 30-летнего сутенера, который сводил своих клиентов с 16-летними мальчиками-подростками. Задержанный относится к нетрадиционной сексуальной ориентации. Подозреваемого задержали, когда он привез несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2 тысячи гривен, из которых 500 должен был отдать подростку. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения. Также в полиции сообщили, что одним из подростков, которого сутенер сводил с клиентами, был его родственник.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 302 Уголовного Кодекса Украины «Сводничество с целью разврата лицом, ранее судимым за это преступление, с привлечением несовершеннолетних».

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 153 тысячи 680 гривен.

Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков. За это он попал за решетку на 11 лет и досрочно освободился, проведя в тюрьме шесть лет. Он оказался на свободе полтора года назад и продолжил заниматься организацией детской проституции.

Напомним, что ранее полиция задержала в Николаеве отца троих детей за развращение 14-летней девочки.