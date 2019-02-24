Венесуэльские военные обстреляли людей, которые хотели провезти гумпомощь через границу с Бразилией

Два человека погибли 22 февраля на юге Венесуэлы возле границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, которые хотели провезти в страну гуманитарную помощь. Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные.

Об этом сообщает «The Washington Post».

Как пишет WP, местные сторонники оппозиции пытались не дать закрыть участок венесуэльско-бразильской границы в районе деревни Кумаракапай. Когда в этот район прибыл конвой военнослужащих, активисты попытались помешать его движению, загородив ему дорогу. После этого военные открыли огонь по собравшимся.

Белый дом выступил с осуждением венесуэльских властей за применение силы против мирных граждан на границе с Бразилией.

«Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских невинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией», - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Напомним, что лидер оппозиции объявил себя новым президентом Венесуэлы. В свою очередь, Европарламент признал лидера оппозиционных протестов временным президентом Венесуэлы.