На Волыни священник УПЦ МП ночью открыл стрельбу по людям, которые дежурили возле храма

Ранним утром в субботу, 23 февраля, в селе Жидичин Волынской области произошел конфликт со стрельбой.

Об этом на своей странице в Facebook написал очевидец произошедшего Тарас Высоцкий.

По его словам, стрелял по людям священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП.

«В 03.30 настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского р-на протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись возле бочек, охраняя храм, восклицая при этом: «Я стреляю», а также «Даю час и всех буду расстреливать». Было сделано 4 выстрела», - говорится в сообщении.

Местное издание «Первый» со ссылкой на еще одного очевидца Андрея Дьяченко пишет, что до инцидента активисты решили организовать круглосуточное дежурство возле церкви, чтобы сторонники УПЦ МП не устраивали провокаций.

В отделе коммуникации Нацполиции в Волынской области позже сообщили, что соответствующий вызов поступал.

«Полиция должным образом зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и оставили нацистские послания на стенах.