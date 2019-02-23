В посольстве Беларуси обеспокоились поджогом асфальтобетонного завода их граждан на Николаевщине

Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с поджогом и уничтожением имущества асфальтобетонного завода в Николаевской области, установленного белорусской фирмой.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, на Николаевщине полиция разыскивает злоумышленников, которые 22 февраля пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения. Речь идет о заводе, который построила белорусская фирма ОАО «Строительно-монтажный трест №8».

Также в ведомстве добавили, что указанное преступление расследуется и стоит на личном контроле руководства главка полиции.

- Понимая важность роли правоохранительных органов в защите репутации нашего государства перед торгово-экономическими партнерами и поддержке надежного инвестиционного климата в Украине и непосредственно в Николаевском регионе, Главное управление Национальной полиции в области принимает все исчерпывающие меры для раскрытия данного преступления, - подчеркнул заместитель начальника ГУНП, начальник Следственного управления полковник полиции Иван Выговский. - Проводится полный комплекс следственных и розыскных мероприятий, привлечены лучшие специалисты, производство находится на личном контроле руководства главка полиции. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи заявил, что работы по ремонту трассы Н-11 «Николаев-Днепр» могут вовремя не начаться из-за поджога асфальтного завода белорусской компании «Строительно-монтажный трест №8».