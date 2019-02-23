В Харькове задержали ОПГ, подозреваемую в избиении журналиста и подготовке нападений на активистов – у них нашли арсенал оружия

В Харькове полиция со спецназом задержала членов организованной преступной группировки, которых подозревают в избиении и грабеже журналиста, а также подготовке нападений на активистов. При обысках у подозреваемых нашли значительный арсенал оружия.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Следователи проверяют их причастность к совершению нападения на одного из журналистов, которое произошло в конце прошлого года – 24 декабря на улице Отакара Яроша злоумышленники напали на 34-летнего жителя города, избили и завладели деньгами в сумме 9 тысяч долларов.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий полицейские установили причастность к совершению и организации преступления 36-летнего жителя Харькова, его 40-летнего подельника и одного из исполнителей преступления - 33-летнего харьковчанина. Установлено, что подозреваемые имели связи с представителями преступного мира на территории Украины и Российской Федерации.

Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания участников преступной группы, в результате которых обнаружили два автомата Калашникова, пистолеты, граната Ф-1, денежные средства в сумме более 70 000 долларов США, травматическое и холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Автоматическое оружие попало в руки преступной группы из незаконного оборота во время оккупации территории Украины агрессором и незаконными вооруженными формированиями так называемой «ДНР».

Все вещественные доказательства, изъятые в ходе следственных действий, направлены на экспертное исследование.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статье 345-1 («Угроза или насилие в отношении журналиста»), части 4 статьи 186 («Грабеж») и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других участников преступной группировки.