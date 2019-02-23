В Николаеве снова арестовали главаря «банды Апти» – на этот раз он попался с незаконным оружием

Апти Ислангириев В Николаеве задержали и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен известного в уголовных кругах 47-летнего местного жителя, гражданина Российской Федерации и уроженца Чеченской Республики – на этот раз по подозрению в незаконном обороте оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполици в Николаевской области.

Скоординированные действия сотрудников уголовного блока полиции, следователей Заводского отдела полиции и процессуального руководства прокуратуры позволили собрать достаточную доказательную базу причастности мужчины и сообщить ему о подозрении в совершении преступления по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

22 февраля следственный судья Заводского районного суда удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения подозреваемому в совершении тяжкого преступления в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в прокуратуре Николаевской области сообщил, что речь идет об Апти Ислангириеве.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали так называемую «банду Апти», которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. а 24 апреля 2018 года члены Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.