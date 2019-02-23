Суд отправил под ночной домашний арест жителя Вознесенска, чей ротвейлер загрыз девушку

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В субботу, 23 февраля, Вознесенский горрайонный суд избрал меру пресечения местному жителю, чей пес загрыз девушку.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Как известно, в Вознесенске нашли девушку, которая лежала  на улице, когда ее кусал ротвейлер. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами, алкогольной интоксикацией и переохлаждением. Девушка умерла на следующий день.

Сообщалось, что незадолго до случившегося девушка встретилась со своим знакомым (по другой версии – бойфрендом), у которого был ротвейлер.  Позже полицейские разыскали и задержали владельца собаки.

22 февраля следователь по согласованию с процессуальным руководителем Вознесенской местной прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему жителю города Вознесенска в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного Кодекса Украины. В тот же день в суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения ходатайства судом, учитывая, что правонарушитель ранее не судим, имеет постоянное место жительства и крепкие социальные связи - частично удовлетворено ходатайство следователя и избрана для подозреваемого мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Напомним, в Киеве патрульные застрелили бойцовского пса и задержали его хозяина после того, как последний спустил собаку на полицию.

Виолетта Чех

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