На Херсонщине врач через работника военкомата вымогал от призывника ₴10 тысяч за справку о непригодности к службе

Представителю военно-врачебной комиссии одного из районных военных комиссариатов Херсонской области объявлено о подозрении за вымогательство взятки от призывника за справку о непригодности к воинской службе.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что врач ВВК требовал от местного жителя десять тысяч гривен. За указанную сумму он обещал содействовать в принятии решения о непригодности призывника к прохождению срочной военной службы, а к противоправной деятельности врач привлек главного специалиста военкомата в качестве посредника для получения неправомерной выгоды.

Представителя ВВК задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как суд наказал штрафом в 25,5 тысяч гривен главу врачебной комиссии Южноукраинского военкомата, попавшегося на взятке.