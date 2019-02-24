Кировоградский суд приговорил к условному сроку прокурора, задержанного на взятке в 10 тысяч долларов

Бывшего прокурора Кировоградской местной прокуратуры признали виновным в незаконном получении $10 тыс. и назначили условное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на приговор от 19 февраля.

Суд утвердил соглашение о признании виновности. Действия обвиняемого квалифицированы как завершенное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Экс-прокурор освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Прокуратура Кировоградской области осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения денежных средств служебными лицами ООО Суприм Групп. В марте 2017 года прокурор сообщил представителю Суприм Групп, что лично примет решение о закрытии дела, но при условии предоставления ему $10 тысяч. В мае ему передали деньги, после чего прокурора сразу задержали. В суде прокурор вину признал и в содеянном раскаялся.

Как говорится в приговоре суда, на самом деле прокурор не имел полномочий для самостоятельного закрытия дела. Согласно УПК, решение о закрытии уголовного производства, в котором отсутствует сообщение о подозрении, принимается исключительно следователем. В данном случае следователем полиции.

Поэтому действия обвиняемого переквалифицировали со статьи о взятке на статью о мошенничестве. В первом случае, то есть при коррупционном преступлении, ему не могли бы дать условный срок.

Этот прокурор уволился со службы в декабре 2017 года.

Напомним, в Донецкой области суд приговорил задержанного 8 лет назад взяточника к условному сроку.