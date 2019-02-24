В Ровенской области командира одной из воинских частей задержали на взятке в 10 тысяч долларов

В воскресенье, 24 февраля, на взятке задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

Установлено, что 10 тысяч долларов, которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаж оборудования системы видеонаблюдения на территории подчиненной воинской части.

Задержан правонарушитель во время получения второй части средств в сумме 7 тысяч долларов. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения следственных действий.

Правоохранителями также задокументирован факт получения первой части взятки в сумме 3 тысячи долларов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По результатам их проведения будет решен вопрос сообщение офицеру о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, 5 февраля, сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно со следователями Николаевского управления ГБР за вымогательство взятки от подчиненного задержали заместителя начальника управления патрульной полиции области Руслана Тужлова.