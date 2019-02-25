На Николаевщине задержали мужчину, который перекидывал через забор в тюрьму дрожжи и другие запрещенные вещества

Возле Снигиревской исправительной колонии задержали мужчину, который перекидывал на территорию учреждения через забор дрожжи, таблетки и кристаллическое вещество.

Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

Гражданина Я. в ходе отработки оперативной информации задержали сотрудники колонии у маскировочного ограждения 22 февраля 2019 в 18:50. Он перебросил пакета с неизвестным содержимым во внутреннюю запрещенную зону.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Снигиревского отдела полиции. При осмотре пакете обнаружено и изъято две пачки сухих дрожжей, четыре свертка с кристаллическим веществом белого цвета и один сверток с тремя таблетками.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований, проводится проверка.

Напомним, как водитель Арбузинской колонии на служебной автоцистерне пытался доставить на охраняемую территорию учреждения наркотики, дрожжи и Wi-Fi роутер.