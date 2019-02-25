Купил со всеми категориями у знакомого: в Николаеве водителя фуры наказали штрафом в ₴510 за вождение с поддельными правами

В Николаеве водителя тягача с полуприцепом наказали штрафом в 510 гривен за то, что он управлял транспортом с поддельными правами.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Ленинского районного суда Николаева.

Водитель «Skania R 410» с полуприцепом попался патрульным еще в полуночь в средине октября прошлого года на пересечении улиц Космонавтов и Троицкой. При проверке водительского удостоверяния они увидели признаки подделки.

Обвиняемый свою вину признал. Он пояснил, что купил удостоверение с правом управления транспортом всех категорий у своего наглядно знакомого. В дальнейшем он с этими удостоверением управлял грузовым автомобилем с прицепом.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 510 гривен. Также с него взыскали средства, которые потрачены на экспертизу удостоверения, и что больше чем наказание – 1144 гривны.

Напомним, как во Львове пьяный таксист без водительского удостоверения «влетел» в остановку общественного транспорта.