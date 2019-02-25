На Львовщине девушка с мобильного телефона отца отсылала угрозы одному из кандидатов в Президенты

Сотрудники Национальной полиции Украины установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты Украины - это была 26-летняя жительница Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

«Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата», - сообщает полиция.

В информации отмечается, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по факту открыто уголовное производство, однако каких-либо подробностей не сообщается.

Напомним, во Врадиевке мужчина обматерил агитаторов от Порошенко и на него составили админпротокол.