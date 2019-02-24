Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку – его пытался захватить пассажир

Самолет, следовавший из столицы Бангладеш Дакки в Дубаи экстренно сел, после того как неизвестные попытались получить контроль над воздушным судном.

Об этом сообщает BBC.

Лайнер приземлился в городе Читтагонг (Бангладеш).

Местные СМИ уточняют, что на борту находилось 142 пассажира, рейс выполняла авиакомпания Biman Bangladesh Airlines.

По предварительной информации, все пассажиры благополучно покинули самолет. Отмечается, что лайнер окружен полицией, они ведут переговоры с захватчиком.

Напомним, 22 января, пассажир лайнера, следующего по маршруту Сургут — Москва, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. Позже мужчина, пытавшийся захватить самолет, был задержан.