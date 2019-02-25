В Ровно неизвестные бросили в дом судьи гранату, а после обстреляли из автомата

Ночью, 25 февраля неизвестные бросили гранату во двор председателя Ровенского горсуда, после чего его дом был обстрелян из автомата.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Отмечается, что в результате взрыва поврежден фасад дома.
«По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5», - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что никто не пострадал.
Сообщается, что правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, но основная из них - профессиональная деятельность судьи.
По факту посягательства на жизнь судьи, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что с места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.
Напомним, на Закарпатье из гранатомета обстреляли дом матери известного бизнесмена.