В Киеве у здания Кабмина сотни нотариусов протестуют против законопроекта, который предусматривает их переквалификацию

В Киеве под Кабинетом Министров проходит митинг нотариусов против законопроекта, который предусматривает их переквалификацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеотрансляцию с акции ведет Нотариальная палата Украины.

Как сообщил в комментарии участник митинга, председатель Оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов, нотариусы боятся, что от них будут требовать деньги за переквалификацию.

- Сейчас собираются заставить проходить так называемую переквалификацию, сдачу дополнительных экзаменов, прохождение обучения, а негласно нотариусы говорят, что просто так сдать эти экзамены невозможно. Нужно оплатить крупную сумму денег куда, чтобы экзамены эти сдать, - отметил Рябов.

- Ну называют до 25 тысяч долларов. Это то, что я слышал по своим данным. Это такие негласные суммы, - добавил Рябов.

По его словам, нотариусы также говорят, что у них могут забрать часть полномочий.