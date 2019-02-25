«Сократил войска на 17 тысяч и более 70 воинских частей»: В прокуратуре рассказали, из-за чего завели дело на экс-главу Генштаба

Бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом во время брифинга сообщил главный военный прокурор Владимир Матиос, передает «Украинская правда».

Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

По словам Матиоса, в 2013 года Замана сократил войска почти на 17 тысяч человек и более 70 воинских частей.

Также экс-начальник Генштаба в начале 2014 года не привел войска в боевую готовность накануне российской агрессии, якобы зная о том, что она планируется.

Бывший чиновник подчинил некоторые боеспособные воинские части, которые якобы могли отразить агрессию, руководителю Военно-Морских сил. Следствие считает, что это помогло России захватить Крым.

Кроме того, под руководством Заманы были сокращены военные комиссариаты, что мешало мобилизации.

Матиос рассказал, что в личном деле Заманы отсутствует его присяга.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, Военная прокуратура вместе их Службой безопасности задержали Заману.

- Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и «Новороссии». Кроме этого именно В. Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы «Крым» ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в любое время российской агрессии, – написал Луценко.

Главный военный прокурор добавил, что в Печерский суд Киева направили ходатайство об аресте подозреваемого. Заседание должно состояться в понедельник 25 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура задержала за госизмену экс-главу Генштаба Замана, отказавшегося вводить армию для разгона Майдана.