Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в двух уголовных делах из-за заявления двух кандидатов в президенты, - Аваков

Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет департамент коммуникации МВД.

- Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, говорится в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование, - сказал Аваков.

По его словам, он внимательно прочитал возмущенное заявление Березенко из-за того, что он стал фигурантом уголовного производства.

Аваков утверждает, что Березнко нечего волноваться, если он честный человек, ведь «всегда есть проверка и она установит факты».

- А волноваться, что ты фигурант не надо, я например фигурант минимум четырех производств в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован, - добавил министр.

В начале февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично обратился к Авакову и сказал, что Березенко - это теневой штаб, где собрали «креативных мерзавцев», которые делают все для подкупа избирателей.

По словам Авакова, от 23 февраля, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко принесла «огромную пачку документов», где фигурирует Березенко.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

В Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.