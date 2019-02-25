Аваков заявил, что залоговый взнос одного из кандидатов в Президенты наполнили пожертвованиями людей, которые об этом не знали

Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты Украины наполнили пожертвованиями от людей, которые ничего об этом не знали.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на брифинге, передаёт Интерфакс.

По его словам, одно из нарушений на выборах касается наполнения избирательного фонда и подобных финансовых нарушений. Сейчас по данному факту проводится расследование.

«Так, например, мы ведём расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали»,- сказал министр.

Также он выразил мнение о том, что когда процессуальное действие будет завершено, следователи и прокуроры скажут об этом публично.

В целом, по словам Авакова, изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать «взаимные обвинения по сеткам». Также есть хулиганские действия и более сложные правонарушения - нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах.

Ранее сообщалось, что глава МВД заявил, что зампред фракции БПП фигурирует в уголовных делах относительно выборов – Березенко отрицает и требует извинений.