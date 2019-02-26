Под Николаевом двое мужчин разбирали на металл пост ГАИ и получили по году условно

Суд наказал двух мужчин за кражу металла из поста Госавтоинспекции под Николаевом годом условного срока.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Двое мужчин направились на недействующий пост ГАИ в селе Весняном под Николаевом днем 25 августа. Вместе с собой они принесли газовые баллоны и резак, и начали разрезать металлические швеллеры.

Через время мужчин во время совершения кражи задержали патрульные полицейские. До этого они успели распилить металла почти на 600 килограмм.

Позже в ходе досудебного расследования представитель потерпевшего и обвиняемые заключили договор о признании виновности и согласовали меру наказания за причиненный ущерб. Прокурор также согласился с этим соглашением сторон.

В итоге суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление») частью 2 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины с наказанием в виде лишения свободы на два года. Одновременно суд освободил их от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, что это не первая попытка разобрать недействующий пост ГАИ под Николаевом и ранее патрульные задержали за аналогичное преступление трех мужчин.