«Не пришли к согласию», - MARUV не поедет на Евровидение представлять Украину

Певица MARUV не будет представлять Украину на «Евровидении-2019».

Об этом сообщает NikLife со ссылкой на Facebook экс-руководителя UA: Суспільне Зураба Аласании. Новый представитель пока не выбран.

По словам Аласании, переговоры между представителями MARUV и Национальной общественной телерадиокомпании длились пять с половиной часов.

«НСТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества», – выразил позицию компании Аласания.

Также он отметил, что представитель Украины не должен гастролировать в России (по крайней мере три месяца после конкурса) и не должен высказываться против территориального единства Украины.

«Но ... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на Евровидении пока не принято. Переговоры с последующим кандидатом начнем утром», – подытожил Аласания.

Ранее певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе.