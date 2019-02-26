Прокуратура Николаевской области добилась, чтобы осудили руководительницу кружка «Взрослей на здоровье»

В Николаеве по апелляционной жалобе прокурора отменили оправдательный и приняли новый приговор в отношении руководительницы кружка «Взрослей на здоровье».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемая Ф. является педагогом одного из государственных учебных заведений и руководит просветительским кружком. На нее было открыто производство о нарушениях, которые случились еще в 2013 году. По мнению прокуратуры, у педагога был «умысел на завладение бюджетными средствами», выделенными на оплату её же труда.

«Педагог внесла в журнал планирования и учета работы кружка недостоверные сведения о посещении учеников и занятиях, которые в действительности не проводились. Указанным способом Ф в период с октября 2013 по июнь 2014 года путем обмана завладела бюджетными средствами на сумму почти 3,5 тысячи гривен, начисленными в качестве оплаты за руководство кружком», - сообщили в прокуратуре.

В марте 2017 года суд первой инстанции оправдал педагога. Но Николаевский апелляционный суд 20 февраля 2019 года частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил оправдательный приговор суда первой инстанции. Согласно новому приговору, руководительницу кружка признали виновной в мошенничестве. Однако из-за сроков давности педагога освободили от наказания.

Напомним, что прокурор Николаевщины Тарас Дунас не видит проблемы, что в судах разваливаются дела против коррупционеров.