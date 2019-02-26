В Николаеве полиция охраны задержала грабителя, который схватил сдачу у покупательницы на пороге магазина и пытался сбежать

В Николаеве сотрудники полиции охраны задержали мужчину, который грабил женщину в Заводском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Николаевской области.

Покупательница вышла из магазина и попыталась спрятать выданную продавцом сдачу. В этот момент к женщине подбежал мужчина, выхватил деньги и бросился бежать. Став свидетелем случившегося, продавщица нажала кнопку экстренного вызова полиции.

- Приехав на сигнал «Тревога», к нам обратилась продавец и рассказала, что на пороге магазина ограбили женщину, - рассказал полицейский – водитель наряда реагирования старший сержант полиции Артем Дехтярь.

Установив приметы грабителя, полицейские охраны направились в сторону, куда скрылся грабитель.

- Через квартал от места совершения грабежа, мы обратили внимание на мужчину, по приметам схожего на злоумышленника и задержали его, - пояснил младший инспектор полиции охраны старший сержант полиции Александр Габерштро.

Полицейские наряда реагирования полиции охраны вызвали следственно – оперативную группу Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Правоохранители установили, что грабитель является 34-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что ранее прохожий задержал грабителя, отобравшего у студентки телефон в центре Николаева.