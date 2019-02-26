В Одессе спецназ полиции задержал автобусы с вооруженными праворадикалами, которые планировали устраивать проплаченные провокации

Полиция Одессы на въезде в город задержала автобусы с вооруженными людьми.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования.

«Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе», - говорится в сообщении.

Советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook заявил, что задержанные вооруженные молодчики ехали в Одессу на проплаченный митинг. Заказчики и организаторы митинга устанавливаются.

«В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с Послом США в Украине госпожой Марией Йованович, спецпредставителем по Украине господином Куртом Волкером, другими важными лицами, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты что решили «пошатать трубу», это сейчас уже дело следователей выяснить кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которые совсем недавно так же были заметны в других регионах, где осуществляли непонятные провокации имитируя протесты праворадикальних сил под флагом какой-то «Традиции и порядок», - написал Форостяк.

«Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик. Но еще раз, здесь на страже порядка стоят люди, которые не допустят в город проплаченную и организованную титушню с целью устроить беспорядок. А заказчик, уверен, также будет установлен, главное чтобы все общество, каждый знал кто это такие, и кто за ними стоит, что это не друзья нашего государства то уж точно понятно и как видите стало очевидным», - добавил он.

Напомним, в Киеве возле митинга Тимошенко задержали молодчиков с зеленкой и оружием – в полиции их группа поддержки устроила драку со спецназом.