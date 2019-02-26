«Губернатор и его окружение создали схему по вымогательству взяток от бизнесменов»: появились подробности масштабной коррупции в Полтавской ОГА

Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководство Полтавской облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, текстом которого располагает «Украинская правда».

Как отмечается в решении, следователи НАБУ установили, что председатель ОГА Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Песоцкий, советник губернатора Литвинов А.Н. и директор департамента строительства и ЖКХ Полтавской ОГА Голбан Т.Т. создали преступную схему по вымогательству взяток от предпринимателей за обеспечение их победы в государственных закупках, проводимых обладминистрацией.

По данным следствия, в августе 2017 года представитель консорциумов «АЛВИ РОД» и «Укрбуддор» на бизнес-форуме в Полтаве познакомился с Головко и Песоцким, после чего руководители ОГА взяли у предпринимателя 200 тысяч долларов взятки за непрепятствование ведению бизнеса на Полтавщине.

Кроме того, губернатор получил у представителя взятку в виде оплаты отдыха чиновников ОГА в Испании. В октябре сам Головко, его заместитель Песоцкий, советник Литвинов и директор департамента ОГА Ищенко И.С. совершили это путешествие. Ее стоимость составила 70 тысяч евро.

Как выяснили детективы, также по требованию Головко были приобретены 12 мобильных телефонов iPhone 10 и компьютер MacBook Pro. 6 телефонов забрал председатель ОГА, 6 телефонов и ноутбук - Песоцкий.

По данным НАБУ, в конце 2017 года Головко получил от представителя компании на день рождения еще одну взятку - автомобиль Mercedes G 63 AMG 2017 выпуска. Машина с тюнингом обошлась предпринимателям в 320 тысяч евро.

Позже губернатор сообщил представителю, что с 1 января 2018 года компании могут приступать к ремонтным работам, уборке снега и т.д. в Полтавской области, и пообещал помочь выиграть тендер на указанные работы.

Согласно данным следствия, 17 января 2018 года Головко взял у представителя компаний в долг 100 тысяч долларов, но вернул только часть этих средств.

Как сообщили в НАБУ, в середине апреля 2018 года председатель ОГА отказался просто заплатить фирме «Укрбуддор» за выполненные работы, вместо этого предложив представителю компаний следующую схему с откатом: консорциум «АЛВИ РОД» выставляет области счет на 80 миллионов гривень, но получает лишь половину, остальное идет в карманы Головко и его заместителю Песоцкому. Реальная стоимость работ, отмечают в бюро, составила 38 миллионов гривень.

По данным следствия, представитель строителей сначала отказался, поскольку считал схему преступной, но ему дали понять, что другого варианта получить деньги не существует.

Напомним, 22 февраля НАБУ нагрянуло с обысками к главе Полтавской ОГА и его подчиненным по делу о реконструкции аэропорта и содержании дорог.