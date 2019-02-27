В Николаеве парень пошел на подделку паспорта и обман, чтобы завладеть игровой приставкой – его приговорили к общественным работам

В Николаеве приговорили к 60 часам общественных работ 20-летнего парня, который подделал паспорт и пошел на мошенничество ради игровой приставки.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам, парень весной 2018 года нашел в одном из парков утерянный паспорт, который забрал и хранил у себя. В октябре он решил его подделать и заменил фото владельца на свое.

Потом он нашел в интернете сайт по аренде игровых приставок. Он договорился о встрече, в ходе которой взял приставку «Sony Playstation 4» и заплатил 400 гривен за два дня ее аренды. Также он в качестве залога оставил паспорт с подменным фото.

Обвиняемый не вернул в оговоренный срок приставку, а потом продал ее неустановленному лицу. Таким образом он нанес потерпевшему ущерб на сумму более 10 тысяч гривен.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»), и части 1 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему назначили итоговое наказание в виде 60 часов общественных работ, а также взыскали материальный ущерб в размере стоимости приставки и тысячу гривен морального ущерба.

Напомним, как на Николаевщине парень заказал «iPhone» и при осмотре подменил на модель дешевле.