В РФ к длительным тюремным срокам приговорили экс-полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского», сливавших данные США

Полковник ФСБ Сергей Михайлов Московский окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ колонии Сергея Михайлова и к 14 годам колонии сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова по делу о госизмене.

Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо тюремного заключения, Михайлова приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей и лишили звания. Стоянова суд постановил оштрафовать на 150 тысяч рублей и лишить звания майора полиции.

Как отмечает агентство, дело было маркировано грифом «секретно», поэтому слушания проходили в закрытом режиме, публично озвучили лишь резолютивную часть приговора.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Михайлова и Стоянова уличили в передаче информации иностранным спецслужбам, какой именно, не сообщалось.

Об аресте Стоянова и Михайлова сообщалось в начале 2017 года. До задержания Михайлов был главой одного из подразделений ЦИБ, Стоянов работал в отделе расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». Источники «Коммерсанта» в 2017 году утверждали, что ФСБ ведет расследование по информации о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций. Говорилось, что посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

По версии следствия, Михайлов и его сообщники переправили в ФБР материалы уголовного дела (в котором раскрывались способы и методы ведения оперативно-разыскной деятельности) основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского и хакеров Дмитрия и Игоря Артимовичей.

Дело против других фигурантов, подчиненного Михайлова Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова, выделили в отдельное производство.