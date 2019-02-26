На Хмельниччине мужчина на краденных конях въехал в припаркованный «Audi»

В райцентре Шепетовка 24-летний мужчина, похитив пару лошадей, на большой скорости мчался городом, столкнулся с припаркованным у тротуара «Audi», от чего автомобиль отбросило в сторону.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Хмельницкой области.

«В конце рабочего дня 57-летний пострадавший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. Но вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку», - говорится в сообщении.

Так, злоумышленник убегал на такой скорости, что протаранил повозкой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.

Патрульные составили на мужчину админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, под Измаилом произошло трагическое ДТП, в котором погиб человек и травмирована лошадь.