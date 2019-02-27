ГБР расследует дело о списании ГФС ₴600 тысяч налогов фирме, которой владеет семья нардепа из Николаевщины

Нардеп Александр Ливик Терруправление Госбюро расследований в Николаеве проводит расследование уголовного производства относительно сотрудников налоговой по поводу отказа взыскать почти 600 тысяч гривен налогов с вознесенской фирмы «Зеленый Гай».

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суда Николаева.

В ходе досудебного расследования установлено, что в Николаевском окружном административном суде рассматривался иск Очаковской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС о взыскании с ПАО «Зеленый Гай» налогового долга в сумме 589 тысяч 270 гривен. Через время суд закрыл это дело и принял это решение из-за соответствующего отказа Очаковской ОГНИ от поданных исковых требований.

В то же время в материалах говорится, что налоговики приняли решение о списании налогового долга как безнадежного для ПАО «Зеленый Гай» из-за форс-мажорных обстоятельств – с декабря 2014 по январь 2015 года якобы из-за морозов «Зеленый Гай» не смог собрать предполагаемый урожай винограда, который по договору должны были поставить другой фирме. Долг ПАО «Зеленый Гай» списали на основании сертификата Торгово-промышленной платы Украины.

Уголовное производство по данному факту квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

В итоге суд удовлетоврил ходатайство следователя ГБР и разрешил ему доступ к документам о согласовании с ГФС отдельных процедур погашения налогового долга, послуживших основанием для принятия тогдашним заместителем начальника Вознесенской ОГНИ решения о списании безнадежного налогового долга ПАО «Зеленый Гай».

Отметим, что фирма «Зеленый Гай» в селе Бугское Вознесенского района принадлежит жене и отцу народного депутата Украины от БПП Александра Ливика.

Напомним, как в Николаеве со склада, который фигурировал в деле об уклонении от уплаты налогов, продают арестованный судом товар.