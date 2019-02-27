В Первомайске полиция задержала мужчину, который обчистил церковь

В Первомайске полиция задержала подозреваемого в краже ценностей из местной церкви.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, преступление произошло 17 февраля и из Свято-Варваринского храма украли около 60 единиц церковных наград УПЦ, компьютерную технику, посуду и еду.

После розыскных мероприятий участковые офицеры полиции установили личность вора. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Как выяснилось, накануне мужчина находился на территории церкви и заметил в замке входной двери подсобного помещения ключ. Преследуя корыстные цели, он тайком забрал его и ушел. Вернувшись ночью в храм, вор украл имущество, частично успел его продать, а полученные деньги потратить на собственные нужды.

Полицейские изъяли часть похищенного. После проведения необходимых следственных действий имущество будет возвращено религиозной общине Свято-Варваринской прихода Николаевской епархии УПЦ.

По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Согласно санкции инкриминируемой статьи подозреваемому грозит от трех до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее в Кривом Роге неизвестные обокрали храм, похитив пожертвования и украшения.