На Тернопольщине суд приговорил местного депутата к 3,5 годам тюрьмы за драку с полицией, которую сам же и вызвал

Суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы депутата городского совета Кременца Тернопольской области Александра Гринюка за избиение полицейского в дискобаре.

Об этом говорится в приговоре суда, передает «Левый берег».

По версии обвиняемого, он около полуночи 6 декабря 2016 года со своими друзьями пришел в дискобар «Аква» возле автовокзала в Кременце. Они заказали кофе и по 50 г коньяка.

Депутат сказал, что коньяк имел неприятный запах, соответственно, он предположил, что алкоголь контрафактный и вызвал полицию. Полиция прибыла в заведение и начала опрос свидетелей.

В этот момент депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал снимать действия полиции на свой мобильный телефон и светить фонариком в лицо оперуполномоченному. Полицейский сделал замечание депутату Гринюку, но тот в ответ ударил кулаком в лицо правоохранителя.

В суде подсудимый заявил, что не признает свою вину и утверждал, что это полицейский схватил его телефон и ударил его кулаком в живот.

После инцидента депутат ушел на танцплощадку, а раненый полицейский поехал в больницу.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, на Полтавщине суд приговорил депутата к десяти годам тюрьмы за организацию и реализацию убийства коллеги.