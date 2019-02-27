В Николаеве полиция расследует возможный подкуп избирателей из-за раздачи в школе книжек с символикой Садового

В Николаеве полиция в рамках уголовного производства о подкупе избирателей проводит расследование того, как в школе раздавали детские книжки с символикой кандидата в Президенты.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

В ходе мониторинга столичный отдел полиции обнаружил информацию о том, что на официальном сайте Гражданской сети «Опора», изложенный материал о том, что в январе представители политической партии проводили агитационные мероприятия в одном из учебных заведений Николаева, а именно раздавали несовершеннолетним детские книги с партийной символикой.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Украины («Подкуп избирателя, участника референдума»). В дальнейшем материалы согласно подследственности передали в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

«Следует отметить, что по данному факту уже проводилась первоочередная проверка в январе. После обнаружения информации на сайте ГО «Опора», Центральным отделом полиции событие было внесено в журнал единого учета. Изложенные факты в результате проверки не нашли подтверждения нарушения. Поэтому материалы были списаны к делу», – отметили в полиции.

Теперь, после регистрации факта в ЕРДР материалы были добавлены к делу, и следователи Центрального отдела сейчас проводят расследование

По его результатам после выяснения всех обстоятельств и проверки участников события будет принято решение в рамках действующего законодательства.

На сайте ГО «Опора» размещена информация, что 17 января партийцы «Самопомощи» подарили воспитанникам Баштанского детсада «Веночек» сборник колядок, на первой странице которых находится надпись ««Саме зараз. Андрій Садовий». А 18 января представители «Самопомощи» в Николаеве презентовали ученикам первого класса школы в микрорайоне Соляные развивающие раскраски с аналогичной надписью.

Напомним, как ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.

А до этого СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

В Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.