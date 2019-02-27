В Николаеве суд из-за неявки потерпевших перенес заседание по делу об убийстве экс-начальника таможни

Обвиняемый Александр Чайка и его адвокат Юрий Тимошин В среду, 27 февраля, коллегия судей Заводского районного суда Николаева перенесла заседание по делу об убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова и продлила меру пресечения одному из обвиняемых – Александру Чайке.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее пропал без вести экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков, который ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с должником. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.

Позже суд арестовал двух подозреваемых в этом убийстве. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который и задолжал экс-таможеннику. Отметим, что Фильцев с 2003 розыска разыскивался днепропетровской полицией за мошенничество в крупных размерах – чтобы скрыться он несколько раз менял свою фамилию.

Напомним, что на предварительном заседании прокурор Денис Стоянов просил суд избрать меру пресечения Александру Фильцеву и Александру Чайке, которые остались без таковой 29 декабря после решения следственного судьи Заводского райсуда Вячеслава Кузьменко. Сторона защиты была против избрания меры пресечения.

Через время суд огласил решение – принять обвинительный акт к рассмотрению в Заводском районном суде Николаева. Также суд поддержал ходатайство прокурора о избрании Чайке меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Обвиняемому Чайке инкриминируют совершение преступлений по части 5 статьи 27 («Виды соучастников»), пункты 6, 12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Прокурор Денис Стоянов Прокурор Денис Стоянов в связи с тем, что в суд не явились потерпевшие, попросил коллегию судей перенести заседание на другую дату. Адвокат Чайки Юрий Тимошин посчитал, что можно продолжить судебное заседание в отсутствие потерпевшей стороны. Посовещавшись на месте, коллегия приняла решение перенести рассмотрение, чтобы обеспечить явку других участников процесса.

Кроме этого, прокурор Стоянов ходатайствовал о продлении меры пресечения Чайке в виде содержания под стражей еще на два месяца, аргументировав это тем, что Чайка обвиняется в совершении тяжкого преступления. Он заявил, что Чайка может незаконно влиять на свидетелей и потерпевших и скрываться от органов расследования и суда, а также уничтожить вещи, которые могут быть доказательством в данном уголовном производстве.

Адвокат Юрий Тимошин Защитник Чайки возражал против продления такой меры пресечения, ссылаясь на презумпцию невиновности. Также он заявил, что прокурор не указал, какие доказательства может уничтожить Чайка. Кроме этого, он добавил, что пока обвиняемый был на свободе, следствие не зафиксировало попыток уничтожить доказательства. По словам Тимошина, тогда обвиняемый также не скрывался от органов расследования и суда, и самостоятельно прибыл на предварительное заседание. Тимошин попросил суд применить к его подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, например, домашний арест с ношением электронного браслета.

Сам Чайка поддержал позицию своего адвоката и заявил, что у него двое несовершеннолетних детей и жена. Также он акцентировал, что на данный момент содержится не в следственном изоляторе, а в изоляторе временного содержания. Он утверждал, что не намерен как-либо влиять на потерпевших и свидетелей, а также сам обеспокоен тем, что давление может быть оказано в отношении него.

– Мне нужно хоть как-то находиться дома, чтобы я мог помогать своей семье. Хотя бы с детьми, если я не смогу даже работать, – рассказал Чайка.

– Если бы я знал о каких-то вещах, я бы давно уже сказал, как я давал информацию, которой я владел. Влиять я тоже ни на кого не могу, так как я сам боюсь, чтобы на меня не влияли, и нахожусь сейчас в СИЗО, а не в ИВС, – сказал обвиняемый.

В результате коллегия судей в составе Инны Притуляк, Жанны Павловой и Сергея Щербины удовлетворила ходатайство стороны гособвинения и продлила меру пресечения в виде содержания под стражей.

Жанна Павлова, Инна Притуляк, Сергей Щербина

Напомним, что относительно второго фигуранта Фильцева проводили психэкспертизу, которая показала, что он здоров, но позже адвокаты ходатайствовали о повторной экспертизе в Одессе - там уже у него нашли расстройство психики, что стало поводом для изменения меры пресечения и перевода Фильцева в психбольницу. 29 декабря следственный судья Вячеслав Кузьменко отказал прокуратуре в продлении досудебного расследования и принял решение не продлевать меру пресечения Фильцеву, из-за чего последний оказался на свободе.

Повторно Александра Фильцева задержали 12 января при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову, и которые в итоге стали причиной убийства - 50 тысяч евро. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса.

10 января Заводский районный суд принял к рассмотрению обвинительный актотносительно Александра Чайки – второго из обвиняемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Также его снова отправили под арест.

15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве. А 16 января за обвиняемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева, которого ранее суд арестовал уже в рамках другого уголовного производства – за мошенническое завладение деньгами убитого, внесли залог. Он собирался выйти на свободу, но его снова задержали – теперь за незаконное лишение свободы.

Речь идет о том, что после того, как Фильцев с товарищем Чайкой связали и начали душить Полякова с помощью хомутов, скотча и веревок, они вынесли тело и погрузили его в автомобиль Полякова, после чего разошлись. Только на следующий день Фильцев сообщил Чайке о смерти Полякова, и заставил его помочь захоронить тело. Спустя некоторое время автомобиль, на котором вывозили экс-начальника таможни, был найден на территории одного из гаражных кооперативов.

Ночью 17 января суд так и не смог рассмотреть ходатайство, поскольку защитники Фильцева не явились в судебное заседание, а с бесплатным адвокатом, которого ему предоставили по решению суда, у него был «конфликт интересов». В итоге Фильцеву все же избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.