«Это абсурд»: У Путина отреагировали на расследование о поставках контрабандных российский запчастей для техники ВСУ

Продукция двойного назначения в России находится под специальным контролем. Потому контрабанда запчастей для военной техники ВСУ – это абсурд.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Таким образом чиновник отреагировал на вопрос, известно ли ему о соответствующих поставках.

- Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают, и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, к нашему сожалению, поэтому я не в курсе деталей этого скандала, но звучит достаточно абсурдно, — сказал Песков.

Отрицает он и возможность контрабанды продукции двойного назначения.

- Специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых перемещений этой продукции, этого специального имущества, — добавил он, повторив, что детали скандала ему неизвестны.

Напомним, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.