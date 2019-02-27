В Николаевском горсовете презентовали схему теплоснабжения города, из-за которой проводились обыски у вице-мэра

В среду, 27 февраля, в Николаевском городском совете представили схему теплоснабжения города, а также рассказали о возможном сотрудничестве с иностранной компанией.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам заместителя директора департамента энергоэффективности Николаевского горсовета Андрей Слободяник, целью разработки этой документации является актуализация схемы теплоснабжения города, а также определение технических решений в сфере централизованного теплоснабжения с учетом того, как работают сами источники генерации – котельные, и модернизация тепловых сетей.

Также Слободянник рассказал, что с 2007 по 2017 количество источников генерации сократилось на 9 единиц - со 182 до 173, поскольку некоторые котельные были выведены с эксплуатации, а какие-то из них были законсервированы. Помимо этого, уменьшилось производство тепловой энергии на 26,8%, в то же время, как потребление газа для централизованного теплоснабжения снизилось на 25,5%.

– Можно говорить о том, что за 10 лет произошли определенные этапы, была проведена определенная работа. Где-то частично была проведены энергомодернизация, могли быть мероприятия термичного уровня. Что самое важное, были установлены счетчики тепловой энергии и с повышением цены на газ и суммами в платежках – это самый большой стимул для экономии.

Что касается основных проблем в системах централизованного отопления, то замдиректора департамента отметил, что больше всего их на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», поскольку там зафиксировано несоответствие установленной мощности генерации фактическим потребностям потребителей. Подобная ситуация наблюдается и на котельной «Океан», что в Корабельном районе, – профицит составляет 26%. Несколько меньше профицит на котельной Николаевского глиноземного завода – 22,3%.

Докладчик рассказал, что потери теплоносителя, согласно расчетам, в переводе в денежный эквивалент могут составлять 11 миллионов гривен в отопительный сезон.

В рамках сотрудничества, которое городу предложила фирма «NEFKO», для реализации проекта могут дать до 500 тысяч евро, а также привлечь до 300 тысяч евро грантовых средств. Всего инвестиция составляет 890 тысяч евро. Город же профинансирует только 15% от всей стоимости.

Первый этап реализации этой схемы предполагает закрытие котельной, которая расположена по адресу проспект Центральный 22А, а потребителей переключить к ТЭЦ. Второй этап – переключение 13 потребителей с ТЭЦ к котельной 135-го микрорайона. Третий этап – строительство котельной, мощность которой составляет 3 Гкал, на базе центрального теплового пункта 127-го микрорайона. В двух последних этапах необходимо будет вывести из эксплуатации теплотрассы. Это также подразумевает возможность в дальнейшем различных работ, в том числе и дорожных, по Херсонскому шоссе, поскольку там проложена одна из наибольших теплотрасс города.

Вопрос касательно реализации проекта должен быть рассмотрен на сессии Николаевского городского совета.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно ищут оперативники.