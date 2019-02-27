Двое фигурантов дела об убийстве полицейских на заправке в Киеве вышли на поруки нардепа и кандидата в Президенты

Дарницкий районный суд Киева смягчил меру пресечения Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, которые с 2015 года подозреваются в нападении на АЗС и убийстве милиционеров.

Об этом сообщает «Левый берег».

Романюка отпустили на поруки нардепа Игоря Луценко, а Кошелюка - на поруки нардепа Юрия Тимошенко.

Тимошенко в своем Facebook опубликовал фотографию вышедших на свободу Романюка и Кошелюка.

Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве вооруженные неизвестные в масках напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых – Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована Вита Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.

Отметим, что нардеп Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Заверухе, заявив, что не покинет помещение суда без нее.