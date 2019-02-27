СБУ заявила о предотвращении кибератаки на сайт ЦИК

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По заключению экспертов кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины.

«Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии «http flood», через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе не обновлённой версии системы «WordPress», что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.

В СБУ говорят, что сейчас проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним, что ранее директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил о том, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять выборы президента Украины.